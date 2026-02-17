Сегодня 12:15 Чужие среди чужих. Знание русского как признак серьезности намерений трудового мигранта 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Каждый третий мигрант не смог справиться с экзаменом по русскому языку с первой попытки. Казалось бы, простая новость, не требующая никакого дополнительного анализа. Но если вдуматься, то получается, что минимум треть «гостей с юга», приезжающих поработать в Россию, не обладают даже базовыми навыками коммуникации.

То есть за пределами привычной им языковой среды они оказываются в России как на другой планете, потому волей-неволей вынуждены замыкаться среди своих, создавая закрытые этнические, а еще чаще этноконфессиональные сообщества. Подобные сообщества — увы, ни для кого не секрет — зачастую превращаются в рассадник криминала, вырваться из которого эти люди просто не могут, даже если бы хотели. Элементарно: никто из них не сможет пойти, скажем, в полицию, чтобы внятно объяснить там суть своей проблемы. «Согласно мониторингу Минобрнауки России, в четвертом квартале 2025 года экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. Из них сдали экзамен 87,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,5%», — сообщили СМИ. При нехитром подсчете получаем 71 587 потенциальных участников этнических ОПГ.

Я ни в коем случае не хочу априори навешивать ярлыки на этих людей. Среди мигрантов достаточно высококлассных специалистов, которые нужны России. Я и сам не так давно имел возможность в этом убедиться, встретив в одной из российских клиник таджикского врача-кардиолога, буквально вытащившего близкого мне человека с того света.

Говорю лишь о том, что более 70 тысяч человек (а на год получается почти 300 тысяч), приехавших к нам без элементарных знаний русского языка, изначально становятся заложниками системы. Именно системы, ибо речь идет о грубых системных ошибках в подходе к миграционной политике. Что мы видим? Во-первых, работа по открытию в странах Средней Азии русских школ оказывается, увы, недостаточной. Местная молодежь русского в большинстве своем не знает. Более-менее изъясняться по-русски могут лишь те, кто окончил школу еще при СССР или пятью-семью годами позже, до того как учебные программы в корне изменили в ущерб преподаванию великого и могучего.

Фото: РИА «Новости»

Во-вторых, восприятие граждан бывших советских республик в качестве носителей единой с нами культуры глубоко ошибочно. Возможно, так было еще лет 30 тому назад, но сейчас многое, если не все, круто изменилось. В значительной мере этому поспособствовали наши турецкие «партнеры», активно вкладывая деньги в гуманитарную сферу центральноазиатских государств: сотни турецких НКО, турецкие школы, университеты с гарантированным трудоустройством по их окончании в турецких компаниях. Все это работает не только в этнически близком Турции Азербайджане, но и в Казахстане, Киргизии и других странах региона. В-третьих, в таких условиях задача интеграции вновь прибывших в российское общество становится де-факто невыполнимой. Заниматься этим, когда они уже здесь, поздно и почти бесполезно. У многих из мигрантов уже просто отсутствует мотивация.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Поэтому необходимо в корне менять миграционные правила, вынуждая соискателей трудовой визы сдавать экзамены еще у себя на родине, а уже потом, в России, тщательно контролировать уровень их вливания в нашу языковую среду. Как, спросите вы? Элементарно — просто послушайте, на каком языке они общаются со своими детьми. Одного этого достаточно, чтобы понять, намерен человек становиться частью российского социума или предпочитает оставаться чужим среди чужих.