«Чайком угостите?» Путин приехал к патриарху Кириллу в день рождения

Путин приехал к патриарху Кириллу и поздравил его с днем рождения

Здоровья и продолжения служения на благо России пожелал президент Владимир Путин патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, отметившему день рождения. Глава государства посетил предстоятеля Русской православной церкви в его резиденции.

В своем обращении Путин отметил, что патриарх делает очень много для всего православного мира и России, тратя на это огромное количество сил и энергии.

«В день вашего рождения хочется пожелать вам здоровья, для того чтобы вы могли в таком же, прямо скажем, жестком, напряженном режиме продолжать это благородное служение», — привела заявление президента пресс-служба Кремля.

Патриарх поблагодарил главу государства за доброе поздравление. Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня Церковь и власть вышли на уникальный уровень взаимоотношений, которого никогда не было, за что он очень благодарен.

«Чайком угостите?» — спросил президент после окончания официальной церемонии. Патриарх ответил, что это доставит ему удовольствие, и пригласил главу государства пройти для удаленной беседы.

В конце сентября патриарх Кирилл обратился к россиянам по случаю Дня трезвости и призвал отказаться от алкоголя, чтобы принимать правильные решения, отличать истину от лжи и не поддаваться соблазнам. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что ясный ум и доброе сердце — главное для всех христиан.