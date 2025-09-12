«Отличить истину от лжи». Патриарх Кирилл призвал христиан избегать алкоголя

Патриарх Кирилл заявил, что только в трезвом уме можно отличить истину от лжи

Только трезвый человек сможет принять правильное решение и отличить правду от лжи. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Дня трезвости, его обращение опубликовали на официальном сайте РПЦ.

«Только в трезвом уме мы способны отличать истину от лжи, принимать здравые решения, бороться со страстями и не поддаваться соблазнам — делать все то, к чему мы призваны как христиане», — сказал он.

Патриарх Кирилл добавил, что РПЦ установила День трезвости в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, чтобы напомнить христианам о необходимости всегда иметь доброе сердце и ясный ум.

Он отметил, что в последние годы в России стали меньше употреблять спиртные напитки и курить, но появилась новая проблема — вещества, искажающие восприятие реальности. Этим вызовам можно противостоять, если каждый день работать над собой, воздерживаясь от пороков и страстей.

