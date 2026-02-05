Бывший главком ВМФ РФ адмирал Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни

На 82-м году жизни скончался бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Владимир Куроедов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Владимир Иванович скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни», — отметил собеседник агентства.

Владимир Куроедов служил в должности главнокомандующего Военно-Морского флота с 1997 по 2005 год. В 2000 году ему присвоили звание адмирала флота.

Куроедов был одним из четырех адмиралов флота после развала СССР. В декабре 2025 года президент Владимир Путин присвоил главнокомандующему ВМФ Александру Моисееву высшее воинское звание для морских офицеров, в 2007 году адмирала флота присвоили Владимиру Масорину.