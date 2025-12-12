Главком ВМФ Моисеев стал первым почти за 20 лет адмиралом флота

Президент Владимир Путин присвоил главнокомандующему ВМФ Александру Моисееву высшее воинское звание для морских офицеров — адмирала флота. Об этом свидетельствуют данные сайта Минобороны.
Звание адмирала флота соответствует сухопутному генералу армии, однако присваивается значительно реже. После развала СССР Моисеев стал лишь четвертым его обладателем после Феликса Громова в 1997 году, Владимира Куроедова в 2005-м и Владимира Масорина в 2007-м. Все они на момент присвоения звания были главнокомандующими ВМФ.
Когда именно президент подписал указ, не сообщается, однако 10 декабря с присвоением звания Моисеева поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он назвал командующего настоящим патриотом и примером для подражания и пожелал ему новых побед.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте