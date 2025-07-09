Бывший депутат Курской облдумы Васильев не давал показания на Старовойта

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, которого арестовали по обвинению в растрате в особо крупном размере, не давал показаний на бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом в разговоре с ТАСС заявила адвокат обвиняемого Елена Ярлыкова.

«Информация о том, что наш подзащитный Васильев давал какие-либо показания в отношении Старовойта, является ложной и не соответствует действительности», — сказала она.

Несколько дней назад, 7 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Романа Старовойта с должности министра транспорта. В тот же день стало известно о гибели экс-губернатора Курщины. Основная версия следствия — самоубийство.

Среди вероятных причин самоубийства Старовойта называют уголовное дело о крупном хищении при строительстве оборонительных сооружений в Курской области.