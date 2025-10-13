Политика Кара-Мурзу и экс-депутата Яшина внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес политика Владимира Кара-Мурзу* и бывшего муниципального депутата Илью Яшина* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Кара-Мурза Владимир Владимирович*, 07.09.1981 года рождения, город Москва; <… > Яшин Илья Валерьевич*, 29.06.1983 года рождения, город Москва», — написали на сайте Росфинмониторинга.

В августе 2024 года президент Владимир Путин помиловал обоих, в рамках обмена заключенными они покинули Россию. Тогда государства передали друг другу 26 человек.

Ранее Кара-Мурзу* объявили в розыск по уголовной статье. По какой именно — в МВД не уточнили.

*Признаны в России иноагентами, внесены в список экстремистов и террористов.