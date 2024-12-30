Бывшего министра обороны Армении задержали в Москве

Находящегося в розыске в Армении бывшего министра обороны республики Аршака Карапетяна задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112 .

Авторы уточнили, что бывшего руководителя оборонного ведомства остановили на Тверской улице российской столицы в минувшую субботу, 29 декабря.

В республике Карапетяна разыскивают по уголовным делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями, а также злоупотреблении властью.

С 2018 по 2021 год Аршак Карапетян занимал должность советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна, откуда перешел на пост заместителя министра обороны республики. Пост руководителя ведомства он возглавил в конце лета 2021 года, но занимал его всего три месяца. После увольнения Карапетяна сменил Сурен Папикян.

Ранее Пашинян неожиданно высказался об армянском народе. Он назвал коллективное бессознательное общество страны «антигосударственным». Премьер-министр пояснил, что оно формировалось, когда Армения фактически была колонией.