Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал коллективное бессознательное общество Армении «антигосударственным», потому что оно формировалось, когда страна фактически была колонией. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте, сообщило CivilNet .

«Наше коллективное социальное мышление, или социальная психология, сегодня, по сути, антигосударственно. Подсознание каждого из нас настроено против государства», — сказал политик.

По его мнению, большой проблемой для страны стало, что за последние шесть столетий она была независимым государством только 35 лет.

Ранее бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США может положительно отразиться на армяно-российских отношениях. Он напомнил, что нынешний американский лидер Джо Байден пытался столкнуть обе страны.