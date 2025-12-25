Бывшая депутат из Кузбасса возмутилась скромным подаркам от подчиненных

Предпринимательница, бывшая депутат городского совета Прокопьевска в Кемеровской области Надежда Колосова назвала подчиненных «позорниками» за то, что они перевели ей всего по 1,5 тысячи рублей на новогодние подарки. Ее обращение опубликовал Telegram-канал Baza .

«Идите себе что-нибудь купите! Даже какой-нибудь вонючий торт [не купить]!» — заявила бизнесвумен.

Она пригрозила не выплатить подчиненным зарплаты, если они не переведут ей еще денег. В итоге с каждого из них она собрала по три тысячи рублей.

Сама Колосова не стала комментировать видео. В соцсетях она утверждает, что кадры вырвали из контекста.

