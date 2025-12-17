Депутата гордумы в Тольятти уволят после родов его супруги в Чили

Депутата гордумы в Тольятти Александра Дорожкина лишат всех партийных должностей. Решение приняли после новостей о том, что его супруга родила ребенка на другом континенте, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«В самарском отделении партии, с которым в последние сутки мы были в плотном контакте, уже принято решение о лишении Дорожкина всех партийных должностей», — написал он.

По его словам, жена депутата хвасталась роскошными перелетами в Чили первым классом, дорогими пижамами и выбором загранпаспорта для новорожденного. Ревенко назвал подобное поведение недопустимым.

Он добавил, что в городе есть много достойных людей, которые смогут представлять интересы партии и избирателей в местном парламенте.

Ранее председатель Совета депутатов Новосибирского района Сергей Зубков закрыл страницу в соцсетях после скандала с его супругой. Женщина опубликовала фотографию с отдыха в Дубае и раскритиковала всех недовольных.