«Быть беде». Медведев сделал предупреждение о посыпавшейся власти

Медведев заявил, что если власть в стране «сыпется», быть беде

Государство не может функционировать без власти, и когда она ослабевает, это может привести к проблемам. Такое заявление сделал зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на видеоконференции с представителями региональных отделений партии.

«Страна не может существовать без власти <…> Если власть начинает «сыпаться» — быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что речь идет о федеральных ведомствах и президенте. Однако, по его словам, «власть начинается снизу» — с муниципального и регионального уровней, в первую очередь с глав регионов.

С 12 по 14 сентября в России прошли выборы в 81 регионе. Избиратели выбирали 21 губернатора и около 46 тысяч депутатов разного уровня. В половине регионов, где состоялись прямые выборы губернаторов, победу одержали действующие главы или временно исполняющие обязанности.

Ранее Медведев отметил, что выборы прошли практически в боевых условиях, но благодаря дистанционному электронному голосованию их легитимность выросла в разы. Он подчеркнул, что ДЭГ становится все более популярным в России. Гражданам удобнее голосовать в таком формате. Также дистанционное голосование повышает доверие к результатам выборов и их репрезентативность.

