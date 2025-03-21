«Были готовы на все». Как Лавров очаровал всех журналисток в ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров во времена работы постпредом России при ООН обладал особенной харизмой и притягательностью, которая притягивала журналисток, «готовых на все» ради того, чтобы получить место в первом ряду на пресс-конференциях. Об этом РИА «Новости» рассказала французская журналистка Селия дэ Лаварен.

В пятницу, 21 марта, Лаврову исполняется 75 лет. Он работал постоянным представителем при ООН с 1994 по 2004 год, а также был дипломатом в постоянном представительстве в 80-х годах. В то время Дэ Лаварен была журналисткой в издании Radio France International.

Лавров играет в футбол

Она рассказала, как однажды ее пригласили пойти на матч ООН по футболу, которым журналистка совсем не интересовалась, а потому не хотела идти. Но после того, как она узнала, что будет играть Лавров, она и другие девушки бросились на трибуны.

«Мы были как чирлидирши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова! Мы кричали „Вперед, Сергей!“», — рассказала женщина.

Неисправимая любовь к курению

При этом она отметила любовь дипломата к курению. По ее словам, он продолжил курить даже после запуска антитабачной кампании в ООН во времена, когда генсеком ООН был Кофи Аннан и в здании никому не разрешалось курить.