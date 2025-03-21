«Были готовы на все». Как Лавров очаровал всех журналисток в ООН
Журналистка дэ Лаварен: Лавров обладает особенной харизмой и притягательностью
Глава российского МИД Сергей Лавров во времена работы постпредом России при ООН обладал особенной харизмой и притягательностью, которая притягивала журналисток, «готовых на все» ради того, чтобы получить место в первом ряду на пресс-конференциях. Об этом РИА «Новости» рассказала французская журналистка Селия дэ Лаварен.
В пятницу, 21 марта, Лаврову исполняется 75 лет. Он работал постоянным представителем при ООН с 1994 по 2004 год, а также был дипломатом в постоянном представительстве в 80-х годах. В то время Дэ Лаварен была журналисткой в издании Radio France International.
Лавров играет в футбол
Она рассказала, как однажды ее пригласили пойти на матч ООН по футболу, которым журналистка совсем не интересовалась, а потому не хотела идти. Но после того, как она узнала, что будет играть Лавров, она и другие девушки бросились на трибуны.
«Мы были как чирлидирши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова! Мы кричали „Вперед, Сергей!“», — рассказала женщина.
Неисправимая любовь к курению
При этом она отметила любовь дипломата к курению. По ее словам, он продолжил курить даже после запуска антитабачной кампании в ООН во времена, когда генсеком ООН был Кофи Аннан и в здании никому не разрешалось курить.
Как-то мы встретились возле зала Совбеза, он стоял прямо напротив знака «не курить». Сергей посмотрел на меня и сказал: «Селия, идите сюда, покурите со мной». <…> Я спросила, не опасается ли он охраны, на что Лавров ответил: «Посмотрите на меня, вы думаете, что кто-то остановит великую Россию?»
Селия дэ Лаварен
французская журналистка
Журналистки, по словам женщины, «были готовы на все, чтобы сидеть в первом ряду, когда он давал пресс-конференцию», и она была одной из них.
«В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех», — подчеркнула француженка.
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