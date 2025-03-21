«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом». Сергею Лаврову — 75

Сергею Лаврову 21 марта исполняется 75 лет

Сергей Лавров. Predrag Milosavljevic
Фото: Сергей Лавров. Predrag Milosavljevic/www.globallookpress.com
Древнейшая профессия
Оптимизм за отдельную плату
Дипломатические танцы
Опасный занавес
Характеристика украинского коллеги
Меткая цитата
Пора учить русский

Сергей Лавров уже более двух десятков лет представляет Россию на международной арене. Министра знают в каждой стране, друзья гордятся таким знакомством, а враги откровенно побаиваются его острого языка. К 75-летию дипломата 360.ru собрал список лучших высказываний главы МИД.

Древнейшая профессия

Лаврова нередко спрашивают о работе — ее особенностях, тонкостях, необходимых качествах для дипломата, важности этой профессии в современном мире. В мае 2021 года он отвечал на очередные вопросы во время просветительского марафона «Новое знание».

Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться.

Сергей Лавров

Министры иностранных дел России и Пакистана Сергей Лавров и Хина Раббани Кхар, Исламабад, 4 октября 2012 года. PPI
Фото: Министры иностранных дел России и Пакистана Сергей Лавров и Хина Раббани Кхар, Исламабад, 4 октября 2012 года. PPI/www.globallookpress.com

Осенью 2014 года Лавров дал большое интервью для специального проекта «Первые лица». В разговоре признался, что в его профессии терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки.

Мне, слава богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит.

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин на ярмарке в Туле. MFA Russia Press Service
Фото: Министр иностранных дел России Сергей Лавров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин на ярмарке в Туле. MFA Russia Press Service/www.globallookpress.com

Оптимизм за отдельную плату

Весной 2015-го у главы российского МИД спросили о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе. Лавров ответил кратко.

Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом.

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке, 28 сентября 2013 года. Panoramic
Фото: Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке, 28 сентября 2013 года. Panoramic/www.globallookpress.com

Дипломатические танцы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон весной 2017 года решился съязвить, что танцевать танго с Россией можно, но только не с Лавровым, поскольку «ему танцевать не позволено». Ответ не заставил себя долго ждать.

Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать.

Сергей Лавров

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров, Вашингтон, 10 мая 2017 года. Glen Johnson
Фото: Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров, Вашингтон, 10 мая 2017 года. Glen Johnson/www.globallookpress.com

Выступая перед студентами МГИМО в августе 31 августа 2017 года, Лавров пояснил, что Россия никогда не искала ссоры с Соединенными Штатами Америки и всегда была дружественно настроена к их народу.

Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс.

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед молодежью. mfarussia
Фото: Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед молодежью. mfarussia/www.globallookpress.com

Опасный занавес

Еще в 2015 году Лавров предупредил, что желание стран Запада изолировать Россию могут привести к плачевным результатам.

Сейчас такая ситуация в мире, в эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, что если будут опускать железный занавес, то ненароком могут себе чего-нибудь прищемить.

Сергей Лавров

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии саммита G20, Нью-Дели, 9 сентября 2023 года. Pib/Press Information
Фото: Премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии саммита G20, Нью-Дели, 9 сентября 2023 года. Pib/Press Information/www.globallookpress.com

Характеристика украинского коллеги

Андрей Дещица исполнял обязанности министра иностранных дел Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года. Однако за этот короткий срок он успел прославиться тем, что оскорбил президента России Владимира Путина.

Когда у Лаврова спросили его мнение об инциденте, он ответил коротко.

Глядя на него, вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь — не пей.

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров под прицелом СМИ. mfarussia
Фото: Министр иностранных дел России Сергей Лавров под прицелом СМИ. mfarussia/www.globallookpress.com

Меткая цитата

Осенью 2018 года, выступая на Генеральной ассамблее ООН, министр иностранных дел России доказал, что отлично знает историческое наследие не только своей страны.

Государственные деятели прошлого оставили нам в назидание немало напутствий, которые стали афоризмами. Приведу один, он принадлежит президенту Гарри Трумэну: «Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием».

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Эритрею. MFA Russia
Фото: Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Эритрею. MFA Russia/www.globallookpress.com

Пора учить русский

На пресс-конференции по итогам участия главы МИД в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из журналистов задал вопрос на русском языке. Переводчик не расслышал вопрос и не смог перевести его для публики.

Этим начали громко возмущаться некоторые иностранные журналисты. Лавров тут же отреагировал.

Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить.

Сергей Лавров

После этого случая российский министр стал героем в КНР — так понравился китайцам его ответ. Кстати, сам Лавров, помимо родного русского, свободно владеет английским, французским и сингальским языками.

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