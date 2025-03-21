Андрей Дещица исполнял обязанности министра иностранных дел Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года. Однако за этот короткий срок он успел прославиться тем, что оскорбил президента России Владимира Путина.

Когда у Лаврова спросили его мнение об инциденте, он ответил коротко.