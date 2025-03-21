«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом». Сергею Лаврову — 75
Сергею Лаврову 21 марта исполняется 75 лет
Сергей Лавров уже более двух десятков лет представляет Россию на международной арене. Министра знают в каждой стране, друзья гордятся таким знакомством, а враги откровенно побаиваются его острого языка. К 75-летию дипломата 360.ru собрал список лучших высказываний главы МИД.
Древнейшая профессия
Лаврова нередко спрашивают о работе — ее особенностях, тонкостях, необходимых качествах для дипломата, важности этой профессии в современном мире. В мае 2021 года он отвечал на очередные вопросы во время просветительского марафона «Новое знание».
Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться.
Сергей Лавров
Осенью 2014 года Лавров дал большое интервью для специального проекта «Первые лица». В разговоре признался, что в его профессии терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки.
Мне, слава богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит.
Сергей Лавров
Оптимизм за отдельную плату
Весной 2015-го у главы российского МИД спросили о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе. Лавров ответил кратко.
Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом.
Сергей Лавров
Дипломатические танцы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон весной 2017 года решился съязвить, что танцевать танго с Россией можно, но только не с Лавровым, поскольку «ему танцевать не позволено». Ответ не заставил себя долго ждать.
Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать.
Сергей Лавров
Выступая перед студентами МГИМО в августе 31 августа 2017 года, Лавров пояснил, что Россия никогда не искала ссоры с Соединенными Штатами Америки и всегда была дружественно настроена к их народу.
Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс.
Сергей Лавров
Опасный занавес
Еще в 2015 году Лавров предупредил, что желание стран Запада изолировать Россию могут привести к плачевным результатам.
Сейчас такая ситуация в мире, в эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, что если будут опускать железный занавес, то ненароком могут себе чего-нибудь прищемить.
Сергей Лавров
Характеристика украинского коллеги
Андрей Дещица исполнял обязанности министра иностранных дел Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года. Однако за этот короткий срок он успел прославиться тем, что оскорбил президента России Владимира Путина.
Когда у Лаврова спросили его мнение об инциденте, он ответил коротко.
Глядя на него, вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь — не пей.
Сергей Лавров
Меткая цитата
Осенью 2018 года, выступая на Генеральной ассамблее ООН, министр иностранных дел России доказал, что отлично знает историческое наследие не только своей страны.
Государственные деятели прошлого оставили нам в назидание немало напутствий, которые стали афоризмами. Приведу один, он принадлежит президенту Гарри Трумэну: «Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием».
Сергей Лавров
Пора учить русский
На пресс-конференции по итогам участия главы МИД в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из журналистов задал вопрос на русском языке. Переводчик не расслышал вопрос и не смог перевести его для публики.
Этим начали громко возмущаться некоторые иностранные журналисты. Лавров тут же отреагировал.
Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить.
Сергей Лавров
После этого случая российский министр стал героем в КНР — так понравился китайцам его ответ. Кстати, сам Лавров, помимо родного русского, свободно владеет английским, французским и сингальским языками.