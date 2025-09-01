«Будущее России принадлежит вам». Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Президент Владимир Путин поздравил школьников, студентов и учителей с Днем знаний, который отмечают в России 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. <…> Будущее России принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза», — отметил глава государства.

Путин заявил, что за последние шесть лет в России построили более 1600 новых школ, в них будут учиться свыше миллиона детей.

Также российский лидер напомнил, что в 2025 году системе среднего профессионального образования исполнится 85 лет. Сейчас в колледжах страны проходят обучение более 3 800 000 ребят.

По словам Путина, власти уделяют серьезное внимание образованию, воспитанию подрастающего поколения, поддержке педагогов и совершенствованию учебных программ.

Ранее Минпросвещения включило песни Шамана, Дениса Майданова и Олега Газманова в список для изучения в школах. Весь перечень состоит из 37 патриотических композиций.