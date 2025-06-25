Депутат Нилов пообещал обжаловать в суде решение о своем исключении из ЛДПР

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил 360.ru, что его исключили из ЛДПР. Парламентарий пообещал продолжать дело Владимира Жириновского, несмотря уход из партии.

«Меня шесть человек исключили юридически, да. При этом они допустили много нарушений, я буду этот вопрос обжаловать в суде», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что состоял в партии 28 лет, восемь из которых он работал рядом с Жириновским, руководил его приемной и аппаратом. Также Нилов являлся парламентарием на протяжении 14 лет.

«У нас есть депутаты, которые ушли из ЛДПР, но у них дух Жириновского. Где бы я ни был — я продолжатель его дела. И запретить мне общаться с активистами, партийцами и депутатами невозможно», — добавил депутат.

По его мнению, скандал с исключением инициировали в окружении председателя партии Леонида Слуцкого.

Ранее глава ЛДПР сообщил 360.ru, что Нилову придется покинуть фракцию из-за нарушения дисциплины, распространения клеветы об однопартийцах и действий, порочащих репутацию партии. Решение об исключении принял президиум Высшего совета ЛДПР.