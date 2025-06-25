Депутата Нилова исключили из ЛДПР

Президиум Высшего совета ЛДПР решил исключить из партии депутата, главу комитета по труду Ярослава Нилова. Об этом 360.ru сообщил председатель политического объединения Леонид Слуцкий.

Он объяснил, парламентарии предложили исключить Нилова за нарушение дисциплины, распространение клеветы об однопартийцах и действия, порочащих репутацию ЛДПР. Члены партии выразили мнение, что такой человек не может оставаться в рядах политического объединения.

«Такие принципы оставил партии великий Жириновский. Сегодня президиум Высшего совета принял решение об исключении Нилова из партии. Решение принято абсолютным большинством голосов. С решением президиума Высшего совета партии я согласен», — подчеркнул Слуцкий.

Нилов был членом ЛДПР с 1997 года, напомнили «Известия».

В январе 2025 году сотрудники СК задержали члена федерального бюро партии «Яблоко», депутата Константина Смирнова по делу о вымогательстве.