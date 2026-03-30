Бударину во второй раз подряд избрали секретарем ЦИК
Наталья Бударина вновь стала секретарем Центральной избирательной комиссии России. Это решение было принято на первом совещании нового состава ЦИК, сообщил ТАСС.
Все члены ЦИК единогласно поддержали ее кандидатуру.
Бударина работает секретарем ЦИК РФ с 2021 года. Срок полномочий нового состава комиссии — пять лет.
Ранее Элла Памфилова стала первой в истории России главой Центральной избирательной комиссии, переизбранной на третий срок. Ее кандидатуру предложил член ЦИК России Николай Левичев. Она согласилась.
