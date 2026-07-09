Брынцалов: объем поддержки бизнеса в Подмосковье вырос почти втрое за пять лет

Объем финансирования госпрограммы поддержки предпринимательства в Московской области за последние пять лет увеличился с 5,7 миллиарда до 16,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в интервью телеканалу 360.ru .

«За пять лет прямая поддержка бизнеса выросла с 5,7 миллиарда до 16,5 миллиарда рублей. Меры поддержки системные и направлены прежде всего на импортозамещение», — сказал он.

По словам Брынцалова, предпринимателям доступны льготное кредитование, налоговые преференции и различные субсидии.

Он также отметил, что развитию экономики способствует созданная инвестиционная инфраструктура. В регионе работают 72 индустриальных парка и шесть особых экономических зон. Кроме того, уже третий год действует программа промышленной ипотеки, позволяющая предприятиям быстрее приобретать производственные площади.

Как подчеркнул председатель Мособлдумы, принятые меры способствовали росту налоговой базы и бюджета региона, который по итогам исполнения за 2025 год по доходам достиг 1,25 триллиона рублей.

На чем строилась работа Мособлдумы последние пять лет и что в приоритете на будущее, читайте в полной версии интервью.