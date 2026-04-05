Борьбу с опустыниванием и сохранение плодородия земель обсудили на Ставрополье

В Благодарненском районе на базе колхоза «Гигант» прошло выездное совещание краевого комитета Думы по аграрным вопросам. Главной темой стало состояние плодородия земель сельхозназначения, сообщил сайт NewsTracker.ru .

По данным минсельхоза края, земельный фонд Ставрополья — 6,6 миллиона гектаров, большая часть — сельхозугодья. С 2011 года растет использование удобрений, но интенсивные технологии приводят к истощению почв. Проблемой остается опустынивание, особенно в восточных районах, где в зоне риска — около 800 тысяч гектаров. Эродированные земли занимают более 31% территории.

Участники обсудили восстановление лесополос, борьбу с саранчой и распашку пастбищ. Предложено возродить организации по борьбе с опустыниванием, а также использовать опыт фермеров, высаживающих засухоустойчивые культуры.

«Хороший пример есть в Курском районе, где фермер за свой счет засадил 100 гектаров саженцами. Если распространить этот опыт, многих проблем удастся избежать», — отметил председатель комитета Игорь Андрющенко.

По итогам совещания решено продолжить работу по улучшению плодородия и поддержке аграриев.