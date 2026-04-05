Борьбу с опустыниванием и сохранение плодородия земель обсудили на Ставрополье
В Благодарненском районе на базе колхоза «Гигант» прошло выездное совещание краевого комитета Думы по аграрным вопросам. Главной темой стало состояние плодородия земель сельхозназначения, сообщил сайт NewsTracker.ru.
По данным минсельхоза края, земельный фонд Ставрополья — 6,6 миллиона гектаров, большая часть — сельхозугодья. С 2011 года растет использование удобрений, но интенсивные технологии приводят к истощению почв. Проблемой остается опустынивание, особенно в восточных районах, где в зоне риска — около 800 тысяч гектаров. Эродированные земли занимают более 31% территории.
Участники обсудили восстановление лесополос, борьбу с саранчой и распашку пастбищ. Предложено возродить организации по борьбе с опустыниванием, а также использовать опыт фермеров, высаживающих засухоустойчивые культуры.
«Хороший пример есть в Курском районе, где фермер за свой счет засадил 100 гектаров саженцами. Если распространить этот опыт, многих проблем удастся избежать», — отметил председатель комитета Игорь Андрющенко.
По итогам совещания решено продолжить работу по улучшению плодородия и поддержке аграриев.