Большинство россиян признались в доверии Путину

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%. Почти 80% одобрили его работу на посту главы государства, сообщил фонд «Общественное мнение» .

Социологи с 18 по 20 октября опросили 1,5 тысячи жителей 104 населенных пунктов России. На вопрос о доверии Путину 77% россиян ответили положительно, 13% — отрицательно, еще 10% затруднились ответить. Неделей ранее на президента полагались 78% опрошенных. Количество негативных реакций осталось тем же, не определились с мнением 9%.

Оценка качества работы Путина на посту президента не изменилась. Ее по-прежнему одобрили 79% россиян, раскритиковали 12% и воздержались от ответа 9%.

Аналогичный опрос провел ВЦИОМ с 14 по 20 октября. По его результатам, Путину доверяли 78,5% человек, его работу одобрили 75,8% россиян. Оба показателя повысились на 1,4%.