Более трех тысяч километров дорог отремонтировали в новых регионах

Путин: в новых регионах построили 62 дома и починили 3000 километров дорог

Фото: РИА «Новости»

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях построили 62 многоквартирных дома, отремонтировали более трех тысяч километров дорог и открыли свыше 500 отделений банков. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов, его процитировало РИА «Новости».

Кроме того, по словам президента, удалось отремонтировать 2140 жилых домов и 321 социальный объект.

«Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов, что крайне важно и для граждан, и для экономики в целом», — добавил он.

Для поддержки бизнеса, отметил Путин, в новых регионах ввели режим свободной экономической зоны и создали для них программы льготного кредитования. На том же совещании президент подчеркнул, что вся страна поддерживает Донбасс.

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