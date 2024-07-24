Более трех тысяч километров дорог отремонтировали в новых регионах

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях построили 62 многоквартирных дома, отремонтировали более трех тысяч километров дорог и открыли свыше 500 отделений банков. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов, его процитировало РИА «Новости» .

Кроме того, по словам президента, удалось отремонтировать 2140 жилых домов и 321 социальный объект.

«Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов, что крайне важно и для граждан, и для экономики в целом», — добавил он.

Для поддержки бизнеса, отметил Путин, в новых регионах ввели режим свободной экономической зоны и создали для них программы льготного кредитования. На том же совещании президент подчеркнул, что вся страна поддерживает Донбасс.