Более 65 тысяч нелегалов выслали из России за нарушение миграционного режима в этом году

МВД: более 65 тысяч нелегалов выслали из РФ за нарушения миграционного режима

С начала 2024 года из России выслали свыше 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного порядка. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

Она отметила, что в июне этого года закончили первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2024», которую проводили под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В общей сложности с начала года органами внутренних дел выслано из страны 65 тысяч нарушителей, закрыт въезд 120 тысячам лиц», — написала Волк.

По ее словам, в прошлом году около 170 тысячам иностранцев отказали во въезде на территорию России. Представитель МВД отметила, что меры ведомства позволили закрепить снижение числа преступлений со стороны мигрантов.

«Этот показатель по итогам шести месяцев текущего года уменьшился на 6,4%», — заявила Волк.

Ранее депутат ГД Ирина Яровая предложила отнести организацию незаконной миграции к тяжким и особо тяжким преступлениям. По ее мнению, помощь иностранцам в незаконной легализации является предательством.