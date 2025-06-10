Более 500 терактов предотвратили в СНГ в 2024 году

Глава ФСБ Бортников: в прошлом году предотвратили 550 терактов в СНГ

В прошлом году силовые структуры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пресекли 550 преступлений террористического характера. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Фрагмент с его выступления опубликовала газета «Известия» .

Бортников отметил, что западные страны обратились к подразделениям психологических операций ВСУ, чтобы попытаться разжечь межнациональные конфликты на территории СНГ.

Также глава ведомства отметил, что с начала 2025 года предотвратили 47 терактов с участием молодежи.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Украина понесла большие потери по всему фронту, поэтому решила запугать Россию терактами.

Он подчеркнул, что Москву не устроил отказ Киева от перемирия на два-три дня. По мнению главы государства, киевскому режиму совсем не нужен мир, ведь он означает утрату власти для нынешнего украинского руководства.