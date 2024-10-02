Более 400 депутатов ЛДПР пройдут курс повышения эффективности работы

Депутаты ЛДПР примут участие в практикумах для повышения эффективности работы. Двухмесячный курс пройдут более 400 парламентариев, которых избрали в этом году.
Программе дал старт председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что важной проблемой сейчас является неравенство между российскими регионами, поэтому депутатам следует стать эффективнее.
«Все, кто готов развиваться, кто готов быть более эффективным, быть рядом с людьми и эффективно решать их проблемы, развивать регионы и становиться их руководителями потом, я всех приглашаю на двухмесячный интенсивный курс с индивидуальным сопровождением каждого депутата» — заявил Слуцкий.
Депутаты также провели Всероссийский практикум, во время которого обменялись опытом проведения избирательной кампании. Парламентарии определили цели и подвели итоги единого дня голосования.
Единый день голосования проходил в 83 российских регионах. Граждане избрали руководителей субъектов, депутатов областных и муниципальных парламентов, а также трех депутатов Госдумы.
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