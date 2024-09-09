Матвиенко заявила о сплоченности россиян по итогам выборов

Попытки противников России дестабилизировать ситуацию в стране полностью провалились. Свидетельством этому стали результаты прошедших на минувшей неделе выборов, на которых россияне продемонстрировали свою сплоченность. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что прошедшая перед голосованием избирательная кампания сохранила свою прозрачность и конкурентность даже в критических условиях.

«Мы убедились, что избирательная кампания в России прозрачная, конкурентная, открытая. Одна из лучших в мире, это не фигура речи. Она показала свою устойчивость даже в таких критических условиях на ряде территорий, тем самым подтвердила состоявшуюся законодательную базу, подведенную под выборы в нашей стране», — заявила Матвиенко.

Выборы в рамках Единого дня голосования состоялись в 83 регионах России, где жители избрали руководителей субъектов, депутатов областных и муниципальных парламентов, а также трех депутатов Государственной думы.

По итогам голосования действующие губернаторы сохранили свои посты, а исполняющие обязанности руководителей регионов окончательно избавились от приставки и.о. Самый высокий результат получил губернатор Курганской области Вадим Шумков получивший 85,17% голосов.

По довыборам в Госдуму места предварительно получили экс-министр спорта Олег Матыцин, бывший вице-премьер Виктория Абрамченко и экс-министр энергетики Николай Шульгинов.