Более 2,6 миллиона избирателей подали заявку на электронное голосование

ЦИК: более 2,6 миллиона избирателей намерены голосовать через ЕДГ-2026

Более 2,6 миллиона избирателей подали заявления на голосование в электронном формате на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Также по состоянию на 2 сентября 936 тысяч граждан изъявили желание проголосовать по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Подать заявления можно до 14 сентября, отметили в пресс-службе.

Ранее в четырех МФЦ Наро-Фоминского округа открылись пункты помощи по электронному голосованию. Они будут работать до 20 сентября. Консультации доступны гражданам в Наро-Фоминске, Апрелевке, Верее и поселке Селятино.