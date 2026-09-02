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    Более 2,6 миллиона избирателей подали заявку на электронное голосование

    ЦИК: более 2,6 миллиона избирателей намерены голосовать через ЕДГ-2026

    Фото: РИА «Новости»

    Более 2,6 миллиона избирателей подали заявления на голосование в электронном формате на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

    Также по состоянию на 2 сентября 936 тысяч граждан изъявили желание проголосовать по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

    Подать  заявления можно до 14 сентября, отметили в пресс-службе.

    Ранее в четырех МФЦ Наро-Фоминского округа открылись пункты помощи по электронному голосованию. Они будут работать до 20 сентября. Консультации доступны гражданам в Наро-Фоминске, Апрелевке, Верее и поселке Селятино.