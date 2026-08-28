Пункты помощи по электронному голосованию открыли в четырех МФЦ Наро-Фоминска

В четырех многофункциональных центрах Наро-Фоминского городского округа начали работу специализированные пункты помощи избирателям, планирующим принять участие в дистанционном электронном голосовании. Консультации доступны в МФЦ Наро-Фоминска, Апрелевки, Вереи и поселка Селятино, где специалисты помогут подтвердить личность, настроить личный кабинет на портале «Госуслуги» и подать заявление на участие в ДЭГ.

Подать заявление на дистанционное электронное голосование можно до 14 сентября. Специализированные пункты продолжат работу до 20 сентября. В дни выборов — 18, 19 и 20 сентября — жители также смогут обратиться за консультацией по заполнению электронного бюллетеня. Таким образом, получить необходимую помощь можно будет как на этапе подготовки к дистанционному голосованию, так и непосредственно в дни его проведения.