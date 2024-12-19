Более 2,2 миллиона обращений на прямую линию Путина поступило к началу эфира

Количество обращений к началу эфира прямой линии президента России Владимира Путина превысило 2,2 миллиона. Об этом сообщила модератор программы телеведущая ВГТРК Александра Суворова.
Модераторы разделили вопросы на несколько категорий. Подавляющее большинство вопросов касаются социальных тем — 20%. По жилью вопросы задавали 9% россиян, экономический вопросы интересуют 9%, о здравоохранении президента спросили 8% россиян, обратившихся на прямую линию. Про СВО интересовались 6% граждан.
В обработке обращений граждан помогал искусственный интеллект GigaChat от Сбера, сообщила ведущая прямой линии.
Прямую линию и пресс-конференцию проведут в совмещенном формате в третий раз. Вместе с Суворовой эфир ведет военкор «Первого канала» Дмитрий Кулько.
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