Бойцы МОГ в Ленобласти получат премии за каждый сбитый БПЛА

Власти Ленобласти решили материально поддержать бойцов мобильных огневых групп, которые охраняют небо от воздушных угроз. Теперь за каждый ликвидированный беспилотник ВСУ резервисты будут получать по 100 тысяч рублей, о деталях процедуры в телеграм-канале рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Набор в новые подразделения противовоздушной обороны уже начался через областные военкоматы. Контракт предлагают заключить мужчинам в возрасте до 62 лет.

Все они официально станут резервистами и будут служить исключительно внутри Ленинградской области. Их главной задачей станет прикрытие жилых кварталов и заводов.

Для защитников неба местные власти создали привлекательные финансовые условия. При подписании контракта добровольцам сразу выплатят 250 тысяч рублей.

Ежемесячное денежное довольствие на этой службе составит не менее 200 тысяч рублей. Также жизнь и здоровье каждого бойца застрахуют на два миллиона рублей. Всех кандидатов оформят через региональное управление по гражданской защите.

В июне 2026 года ВСУ несколько раз пытались атаковать объекты в Ленобласти беспилотниками.