Богданов объяснил причины своей отставки

Бывший замминистра иностранных дел России Михаил Богданов прокомментировал свою отставку с должности. Его слова привела газета «Известия» .

Президент России Владимир Путин 9 июля, освободил Богданова от должности заместителя министра и специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.

В беседе с изданием Богданов заявил, что считает такое решение вполне естественным.

«Уже пора. Возраст, пенсия», — объяснил 73-летний дипломат.

Богданов родился в 1952 году. С 2011 года работал в должности замминистра иностранных дел России, а с 2014 года был специальным представителем президента по Ближнему Востоку.

Максимальный возраст пребывания на госслужбе — 65 лет. Для некоторых категорий госслужащих он может его могут продлить до 70 лет. Однако, эта норма не распространяется на тех, кого назначает президент. В январе текущего года Путин продлил полномочия Богданова до 2026 года.