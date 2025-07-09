Путин освободил от должности замминистра иностранных дел Богданова

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел России. Указ опубликовали на сайте Официального опубликования правовых актов.

Этим же указом российский лидер освободил Богданова от должности специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.

Богданов родился в 1952 году. С 2011 года работал в должности замминистра иностранных дел России, а с 2014 года был специальным представителем президента по Ближнему Востоку.

В январе текущего года Путин продлил Богданову срок госслужбы на должности замминистра иностранных дел до 2026 года.

Максимальный возраст пребывания на госслужбе — 65 лет. Для некоторых категорий госслужащих он может быть продлен до 70 лет. Эта норма не распространяется на тех госслужащих, кого назначает президент России.

Ранее Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина главой Минтранса, напомнил RT. До этого министерство возглавлял Роман Старовойт, который покончил с собой 7 июля после того, как президент своим указом освободил его от должности.