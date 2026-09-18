Блогеры Аллахвердиев и Ахметбеков оценили прозрачность выборов в Одинцове

Ресторатор Фарид Аллахвердиев и спортивный блогер Рахман Ахметбеков лично оценили процесс голосования в Одинцове. В беседе с 360.ru они отметили высокий уровень прозрачности и автоматизации.

«Все автоматизировано, не нужно стоять над душой. Важно, чтобы не было вопросов, честно это или нет. Все видно, все очевидно, все прозрачно», — сказал фудблогер.

Ахметбеков тоже остался доволен организацией выборов.

«Приятно удивлен. Мне показали мой УИК, я даже соседа увидел. Видно, что все честно и прозрачно», — отметил он.

По словам спортивного блогера, если бы он снимал социальный ролик, то назвал бы его «Максимальная прозрачность». Теперь Ахметбеков планирует вернуться в родной Серпухов и отдать там свой голос.

Всего в Подмосковье утром 18 сентября открылись 3,9 тысячи избирательных участков. На выборах смогут проголосовать 6,1 миллиона человек.