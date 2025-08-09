«Близкие соседи». Ушаков подтвердил место встречи Трампа и Путина

Ушаков: встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске

Саммит России и США пройдет 15 августа на Аляске. Эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передало РИА «Новости» .

О встрече с президентом Владимиром Путиным на Аляске сообщил американский лидер Дональд Трамп. Российская сторона подтвердила информацию.

«Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске», — заявил Ушаков.

Он отметил, что в этом американском штате пересекаются экономические интересы России и США. Главы государств обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Ушаков высказал ожидание, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет в России, американскому лидеру уже передали приглашение.