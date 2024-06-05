Путин: европейцы уже ощутили, что их благополучию угрожает политика Запада

Благополучие европейцев оказалось под угрозой из-за политики властей ряда западных стран, причем люди это чувствуют. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

Глава государства отметил, что европейские страны в своем большинстве являются благополучными государствами. И главное, что волнует жителей этих государств — собственное материальное благополучие.

«Но в результате политики подавляющего большинства стран Запада, в том числе европейских стран, это благополучие, к которому люди привыкли на протяжении десятилетий, оно, ну, если не исчезает, то находится в зоне риска. Люди это понимают и чувствуют», — заявил Путин.

Ранее глава государства рассказал, что европейцы до сих пор получают российский газ. Энергоресурс поступает через одну трубопроводную систему на Украине и по турецкому потоку.