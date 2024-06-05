Путин рассказал о поставках российского газа в Европу через Украину

Российская сторона продолжает поставки газа в Европу, это происходит через территорию Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Мы продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла. Оставила только одну. Из нее газ в Европу и идет», — пояснил он.

Глава государства отметил, что европейские потребители получают российский газ и по турецкому потоку.

Путин также заявил, что западные страны хотели разрушить экономику России с помощью санкций, но их планы рухнули. Он напомнил, что российская экономика занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.