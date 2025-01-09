Билет на «Титаник». Вице-премьер России объяснил, чем заплатит Армения за выход из ЕАЭС

Армения должна определиться с интеграционным курсом, поскольку Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евросоюз (ЕС) несовместимы из-за различий в принципах свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Об этом сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук, его процитировал «Интерфакс» .

По словам чиновника, прекращение контактов с ЕАЭС приведет к росту цен на продовольствие и электроэнергию в Армении. Существенно, вплоть до 80%, сократится и экспорт производимых в республике товаров.

Такие изменения, добавил Алексей Оверчук, негативно скажутся на уровне доходов и занятости населения Армении. Жителям республики придется платить больше за самые необходимые вещи. Взамен же они получат возможность посещать Евросоюз без виз.

При этом чиновник сравнил вступление Армении в Евросоюз с покупкой билета на «Титаник», отметив сложные экономические и социальные проблемы внутри самого ЕС.

Армянское правительство на прошедшем 9 января заседании одобрило законопроект об инициировании процесса вступления республики в Евросоюз. Переговоры о безвизовом режиме Армения и Евросоюз начали еще в сентябре 2024 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС.