Безработица среди молодежи сократилась в России | 360°

Важное 25 апреля 2024, 15:38 Безработица среди молодежи сократилась в России Путин: в России заметно снизилась безработица среди молодежи РИА «Новости»

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В России серьезно сократилась молодежная безработица. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Стенограмма появилась на сайте Кремля.

«Значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Она там остается выше, чем в среднем по стране», — указал он.

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Глава государства привел в пример Северный Кавказ. По его словам, там безработица среди молодежи была высокой — 10,7%. Сейчас она составляет всего 6,7%.

В целом безработица на Северном Кавказе была на уровне 13,9%. На сегодняшний день она сократилась до 9,7%.

Также Путин отметил, что в ближайшие годы в России образуется дефицит кадров. Но покрывать его за счет трудовой миграции нельзя. Президент призвал применять другие подходы.