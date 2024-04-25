Безработица среди молодежи сократилась в России | 360°

25 апреля 2024, 15:38
Безработица среди молодежи сократилась в России
Путин: в России заметно снизилась безработица среди молодежи
В России серьезно сократилась молодежная безработица. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Стенограмма появилась на сайте Кремля.
«Значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Она там остается выше, чем в среднем по стране», — указал он.
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Глава государства привел в пример Северный Кавказ. По его словам, там безработица среди молодежи была высокой — 10,7%. Сейчас она составляет всего 6,7%.
В целом безработица на Северном Кавказе была на уровне 13,9%. На сегодняшний день она сократилась до 9,7%.
Также Путин отметил, что в ближайшие годы в России образуется дефицит кадров. Но покрывать его за счет трудовой миграции нельзя. Президент призвал применять другие подходы.
Молодежь
Владимир Путин
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