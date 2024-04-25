Общество 25 апреля 2024, 15:46 Дефицит кадров нельзя покрывать за счет мигрантов — Путин Путин: нужно искать другие подходы к дефициту кадров вместо завоза мигрантов РИА «Новости»

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В ближайшие годы в России появится дефицит кадров, однако его нельзя покрыть только за счет завоза мигрантов. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент страны Владимир Путин.

«За счет мигрантов покрывать дефицит кадров нельзя, нужно искать в этом вопросе другие подходы», — заявил он.

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Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщал, что жители Мариуполя начали жаловаться на сильный наплыв мигрантов в связи с многочисленными стройками в городе. Политик пообещал обратиться в Минстрой и попросить пересмотреть эту систему работы.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что россиянам не стоит опасаться иностранных рабочих. По его словам, у граждан страны есть все возможности найти себе подходящее место в любой отрасли на рынке труда.