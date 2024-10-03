Изменения в ядерную доктрину России назвали жестким предупреждением Западу

Дополнение в ядерную доктрину России стало жестким предупреждением западным политикам, рассуждающим о возможности нарушить красные линии РФ в вопросах применения Украиной дальнобойного оружия. Об этом в Баку журналистам заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова передал ТАСС .

«Это предупреждение в большинстве западных столиц услышано. Хотя, повторяю, остаются безответственные политики, которые пытаются доказать, что никаких красных линий, обозначенных Россией, соблюдать не следует», — отметил глава СВР.

Он подчеркнул, что рассуждения о возможности преступить красные линии в вопросах ударов дальнобойным оружием являются большим заблуждением. Политиков, допускающих такие мысли, Нарышкин назвал безответственными.

Изменение ядерной доктрины является зеркальным ответом противникам России, заявили в Кремле.