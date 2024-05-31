«Безобразие». Путина возмутили действия органов опеки из-за сломавшейся печки в доме

Президента Владимира Путина возмутила история об изъятии троих детей из сельской семьи в Красноярском крае из-за сломанной печки. О таком случае на встрече с главой государства рассказала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Мама сельская, [в доме] неработающая печка, забрали детей. Дети четыре месяца живут в учреждении, миллион с лишним на них уже потратили, а печка стоит 90 тысяч рублей. <…> Это же неправильно, наша задача — сделать все, чтобы поддержать семью, чтобы этого не допустить», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что в ситуацию пришлось вмешаться, и детей вернули матери, а печку починили. Президент переспросил, в каком регионе это произошло. Львова-Белова поначалу уклонилась от ответа, пояснив, что «не хочет подставлять» этот субъект, однако Путин повторил вопрос.

«Послушайте, это же не шутки, это же безобразие. <…> Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать», — заметил президент.

Омбудсмен заявила о договоренности с губернатором о том, что систему будут «полностью менять».

На той же встрече Мария Львова-Белова предложила президенту провести всероссийскую инспекцию органов опеки.