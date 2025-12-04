«Безобразие какое». Путин пошутил о встрече с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин положительно высказался о встрече со спецпосланником американского лидера Стивена Уиткоффа и главным советником Джаредом Кушнером в Кремле. Об этом он рассказал интервью для телеканала India Today.

Журналисты напомнили, что беседа Путина, Уиткоффа и Кушнера длилась почти пять часов. В ответ глава государства пошутил: «Да. А я один. Представляете, безобразие какое?».

Также Путин объяснил, что переговоры с американскими представителями в Кремле продлились так долго, так как они обсуждали каждый пункт предложенного США мирного плана. Российский лидер отметил, что сейчас будет рано и неинтересно говорить об итогах встречи, но она была полезной, конкретной и обстоятельной.

Глава государства добавил, что США предложили разделить 28 пунктов мирного плана урегулирования украинского кризиса на четыре пакета и продолжить их обсуждение в таком формате.