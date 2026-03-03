Зеленский отказался от проведения выборов при перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране пройдут только после завершения конфликта с Россией, а не в период временного перемирия. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera .

«И я совсем не уверен, что буду баллотироваться. Я посмотрю, чего хотят украинцы», — добавил он.

Ранее украинский лидер допускал проведение выборов в случае временного перемирия. Осенью он заявлял, что при остановке боевых действий мог бы дать сигнал парламенту для поиска юридического механизма организации голосования, даже несмотря на возможные сложности с точки зрения Конституции.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Очередные выборы планировали провести 31 марта того же года, однако действующее законодательство запрещает голосовать в период военного положения.

До этого Зеленский заявил, что Украина может столкнуться со сложностями с получением ракет и оружия, которые требуются самим США в операции против Ирана.