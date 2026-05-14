«Без Родины и государства». Вернувшимся в Россию релокантам пригрозили судом

Вернувшихся в Россию релокантов, которые наносили вред стране, ждет суд. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его процитировало РИА «Новости» .

«Вот что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины. Конечно, надо понимать, что таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан», — заявил спикер ГД журналистам.

Володин заверил, что граждан, покинувших страну для отдыха или работы, данная мера не коснется. А те, кто оскорблял Родину, должен быть готов к уголовному наказанию.

«Мы с вами, если не будем защищать свою страну, останемся без Родины, без государства мы не можем такого допускать», — подчеркнул Володин.

Председатель ГД отметил, что все страны, которые думают о будущем, оберегают свою государственность и своих защитников. Он отметил, что для релокантов, нанесших вред стране, предусмотрено довольно серьезное наказание, которое зависит от степени вреда и раскаяния.

Власти Крыма заявили, что не ждут возвращения сбежавших за границу звезд. Глава полуострова Сергей Аксенов посоветовал тем, кто «сомнительно повел себя и уехал после начала СВО», оставаться и петь там, куда уехали.