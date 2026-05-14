«Без Родины и государства». Вернувшимся в Россию релокантам пригрозили судом

Володин: вернувшимся релокантам грозит суд за оскорбление ВС РФ и помощь ВСУ
Вернувшихся в Россию релокантов, которые наносили вред стране, ждет суд. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его процитировало РИА «Новости».
«Вот что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины. Конечно, надо понимать, что таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан», — заявил спикер ГД журналистам.
Володин заверил, что граждан, покинувших страну для отдыха или работы, данная мера не коснется. А те, кто оскорблял Родину, должен быть готов к уголовному наказанию.
«Мы с вами, если не будем защищать свою страну, останемся без Родины, без государства мы не можем такого допускать», — подчеркнул Володин.
Председатель ГД отметил, что все страны, которые думают о будущем, оберегают свою государственность и своих защитников. Он отметил, что для релокантов, нанесших вред стране, предусмотрено довольно серьезное наказание, которое зависит от степени вреда и раскаяния.
Власти Крыма заявили, что не ждут возвращения сбежавших за границу звезд. Глава полуострова Сергей Аксенов посоветовал тем, кто «сомнительно повел себя и уехал после начала СВО», оставаться и петь там, куда уехали.