Без этого права не дадут? Власти могут ужесточить экзамены по вождению

В автошколах могут ввести обязательный экзамен по первой помощи при ДТП

Будущих водителей в России могут обязать сдавать практический экзамен по первой помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сообщил в ТАСС со ссылкой на документы правительства.

Новые правила станут частью большой реформы. Ее реализация должна улучшить подготовку новичков за рулем. Власти хотят сделать проверку медицинских навыков обязательной для всех. Чтобы тест не сдавали просто «для галочки», процесс будут записывать на видеокамеры.

Проработать эту идею поручили Минпросвещения, МВД и региональным властям. Свои предложения эти ведомства предоставят правительству в следующем году.

Вопросы по оказанию первой помощи и сегодня есть в теоретическом экзамене ГИБДД, это всего около 20 задач на знание алгоритмов остановки кровотечений и сердечно-легочной реанимации. На практике эти навыки в большинстве автошкол проверяются формально.

В январе 2026 года в МВД также предложили изменить порядок сдачи экзаменов на права. Ведомство хотело добавить оснований для недопуска кандидата к тесту.