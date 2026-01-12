В МВД предложили изменить порядок сдачи экзаменов на права

«ПГ»: в России изменятся правила сдачи экзаменов ГИБДД

Фото: РИА «Новости»

В МВД России подготовили новые поправки к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По информации источника, в документе указаны новые основания для аннулирования удостоверений, а также прописано освобождение от бумажных медицинских справок.

В ведомстве хотят доработать Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, которые утвердили в 2014 году.

Судя по поправкам, МВД вводит новые основания для недопуска кандидата к экзаменам. Если раньше это было возможно при предоставлении фальшивых документов или неуплате государственной пошлины, то теперь в них добавят использование фото-, видео- и аудиоаппаратуры, средств связи и другой электроники.

Новое основание появится и для признания недействительными выданных водительских удостоверений. Речь идет о внеочередных медосмотрах, обязательных для дальнобойщиков и таксистов.

Если во время осмотра у водителя обнаружат признаки заболеваний, то его отправят на дополнительное обследование. Неявка на него станет причиной аннулирования прав.

Ранее общественник Алексей Ярошенко предложил запретить выдачу водительских прав россиянам старше 65 лет.

