Беседа по раздражителям. Раскрылись планы контактов России и США до конца лета

Рябков анонсировал консультации России и США по раздражителям до конца лета

Новые экспертные встречи по стабилизации двусторонних отношений Москва и Вашингтон могут провести до конца лета 2026 года. Об этом «Известиям» рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

В беседе с прессой высокопоставленный дипломат подтвердил только факт наличия таких планов. Когда именно состоится контакт, неизвестно. Переговоры посвятят ликвидации так называемых «взаимных раздражителей».

«По моему представлению, это должно состояться до конца лета», — предположил Рябков.

Заместитель министра объяснил, что сейчас работа по устранению «раздражителей» идет сложнее, чем в 2025 году. Процесс начался динамично, однако теперь «пробуксовки имеют место». Достигнуть консенсуса стороны все еще могут.

Россия и США провели уже несколько раундов по «двусторонним раздражителям». Под этим термином, как правило, имеются ввиду спорные вопросы между странами, практические и чисто технические проблемы, которые накопились из-за геополитической ситуации.