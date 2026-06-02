Россия и США обсудили взаимные раздражители

МИД заявил о встрече экспертов из РФ и США для обсуждения взаимных раздражителей

Представители России и США провели встречу, в ходе которой обсудили взаимные раздражители в двусторонних отношениях. Об этом журналу «Международная жизнь» сообщил директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров.

«Диалог между МИД и Госдепартаментом по устранению раздражителей не прекращается и ведется на уровне профильных экспертов на системной основе», — сказал он.

Дипломат добавил, что в своих отношениях странам предстоит пройти проверку на прочность.

«Но сколь бы продолжительным ни был путь, мы готовы двигаться при условии приверженности сторон принципам уважения к интересам друг друга, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды», — подчеркнул Гусаров.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее анонсировал очередной визит в страну зятя американского лидера Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.