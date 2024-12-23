Беременным студенткам в Ульяновской области выплатят по 200 тысяч рублей

Беременные студентки в Ульяновской области, которые учатся в вузах и колледжах, в 2025 году получат единовременную выплату размером в 200 тысяч рублей. Об этом заявил глава региона Алексей Русских в ходе заседания штаба по комплексному развитию области, трансляцию вел телеканал «УлПравдаТВ».
«Введем единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей беременным, которые обучаются очно в вузах и ссузах», — заявил он.
Также Русских сказал, что поручил правительству представить предложения по улучшению системы поддержки для семей с детьми.
Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал демографический вопрос ключевым для России. Он обратил внимание, что в стране эффективно действует единое пособие для семей с детьми, которое выплачивают от беременности матери до достижения ребенком 18-летия.
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