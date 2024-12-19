Демографический вопрос стал ключевым для России и ряда стран

Демографический вопрос является чрезвычайно важным как для России, так и для многих других стран. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

«Этот вопрос — один из ключевых вопросов для России», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в стране эффективно действует единое пособие для семей с детьми, которое выплачивают от беременности женщины до достижения ребенком 18-летия. Путин отметил, что выплаты получают порядка 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч будущих матерей.

«Это целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, эти инструменты совершенствуются», — добавил он.

Во время прямой линии он также обратился к главам российским регионам с требованием начинать и заканчивать их рабочий день с демографических вопросов.

«Хочу обратиться к руководителям всех субъектов Российской Федерации. С этого должен начинаться рабочий день и этим заканчиваться», — сообщил Путин.

Ранее он подтвердил информацию о сохранении льготной ипотеки для жителей новых регионов. Ипотечная ставка для них составит 2%.